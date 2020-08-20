Стоимость 50 крупнейших российских брендов может упасть на 750 млрд рублей

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Пандемия коронавируса может привести к падению стоимости самых дорогих и узнаваемых российских брендов на 16%. Об этом сообщила британская консалтинговая компания Brand Finance.

По всему миру брендам во всех секторах экономики необходимо адаптироваться к новой реальности, созданной коронавирусом, оказавшим огромное влияние на их деятельность, цепочки поставок и выручку, — цитирует ТАСС сообщение компании.

По мнению экспертов, российские бренды могут подешеветь на 750 млрд рублей. При этом суммарная потеря стоимости 500 самых дорогих мировых брендов по версии Brand Finance из-за пандемии может достигнуть $1 трлн.

Отмечается, что сильнее всего окажется снижение стоимости брендов из авиационной отрасли, ретейла, нефтегазового сектора, сферы туризма, банковских и IT-услуг. Однако фармацевтические бренды, производители косметики, продуктов питания и хозяйственных товаров пострадают меньше.

Как писал NEWS.ru, рейтинговое агентство Brand Finance составило список самых дорогих брендов России. Первое место занял Сбербанк. Его стоимость была оценена в 840,2 млрд рублей. Следом в в списке расположились «Газпром», ЛУКОЙЛ, «Роснефть» и РЖД.