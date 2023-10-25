Steam отказался от расчета в турецких лирах и аргентинских песо

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Сервис цифровой дистрибуции игр Steam отказался от расчетов в национальных валютах Аргентины и Турции. Причиной принятия такого решения стала нестабильность курса турецкой лиры и аргентинского песо. Пользователям платформы предложат оплачивать покупки долларами США. При этом подчеркивается, что стоимость видеоигр значительно вырастет.

Стоимость видеоигр в Турции долгое время была значительно ниже, чем в США. Это обусловлено политикой регионального ценообразования. С 20 ноября сервис вносит изменения в свою политику, запрещая жителям Аргентины и Турции оплачивать покупки национальной валютой. Стоимость игр будет все еще ниже, чем в США, однако выше, чем было до внесения изменений.

Для некоторых стран и территорий из списка ниже цены могут увеличиться, для других — уменьшиться, в зависимости от того, какие цены были установлены на игры до этого изменения, — говорится в сообщении.

По данным портала SteamDB, руководство сервиса рекомендовало разработчикам продавать 70-долларовые игры в обозначенных регионах за $33. Таким образом, стоимость видеоигр в Аргентине и Турции вырастет примерно в два раза после введения запрета.

Президент России Владимир Путин ранее поручил обеспечить продвижение отечественных видеоигр на зарубежные рынки. По словам главы государства, компьютерные игры должны помогать человеку развиваться и воспитывать в нем общечеловеческие ценности.