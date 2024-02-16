Стало известно об объединении двух известных российских банков Совкомбанк объявил о решении купить Хоум Банк

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Руководство Совкомбанка объявило о намерении приобрести Хоум Банк, сообщила пресс-служба финансовой организации. Сделку планируется завершить до конца 2024 года.

ПАО «Совкомбанк» и ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» достигли соглашения об объединении бизнесов двух финансовых организаций на платформе Совкомбанка. Ожидается, что сделка завершится до конца 2024 года, после получения всех необходимых регуляторных одобрений, — сказано в сообщении.

Отмечается, что сделка создаст дополнительную стоимость для акционеров Совкомбанка и повысит число клиентов до 9 млн человек (на 50%). При этом розничный и депозитный портфели увеличатся до 915 млрд (на 25%) и до 945 млрд рублей (на 20%) соответственно. По словам председателя правления Совкомбанка Дмитрия Гусева, главная цель объединения — рост бизнеса с сохранением высокого уровня сервиса для клиентов.

Ранее сообщалось, что банк непрофильных активов «Траст» собрал 519 млрд рублей в рамках пятилетнего стратегического плана. Эта сумма на 8% больше, чем предполагала утвержденная в 2019 году стратегия сборов. В портфеле «Траста» остался капитал, справедливая стоимость которого составляет 55 млрд рублей на начало года. С их учетом банк смог в 2,5 раза повысить стоимость активов, переданных под управление.