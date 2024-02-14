Банк непрофильных активов «Траст» перевыполнил пятилетнюю стратегию

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В рамках пятилетнего стратегического плана банк непрофильных активов «Траст» собрал 519 млрд руб., что на 8% (37,5 млрд руб.) больше, чем предполагала стратегия сборов, утвержденная в 2019 году.

В портфеле «Траста» остались активы, справедливая стоимость которых на начало 2024 года составляет 55 млрд руб. С их учетом банк в 2,5 раза увеличил справедливую стоимость активов, переданных под управление: с 233 млрд до 574 млрд руб.

87% пятилетних сборов банку непрофильных активов обеспечили соглашения об урегулировании, реструктуризация обязательств и управление активами, а также продажа недвижимости. А на долю судебного взыскания пришлось 13% от общего объема сборов.

«Банк непрофильных активов сохранил десятки предприятий и десятки тысяч рабочих мест. За пять лет группа „Траст“ вернула в экономику страны порядка 650 млрд руб., включая погашение депозита ЦБ и налоговые отчисления. Прогнозная сумма сборов в рамках новой стратегии, которую мы планируем согласовать в первом квартале этого года, составляет более 70 млрд руб. Это значит, что банк непрофильных активов продолжит возвращать деньги, которые компенсируют часть затрат на санацию банков так называемого московского кольца, — прокомментировал президент — председатель правления банка непрофильных активов «Траст» Александр Соколов.