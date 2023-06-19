Стало известно, насколько подорожали билеты на поезд и самолет в России В РСТ рассказали, что чек на транспортные расходы подорожал на 10-15%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средний чек на транспортные расходы вышел на 10-15% по сравнению с прошлым годом, рассказал NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. По его словам, это произошло из-за инфляции и роста цен на авиационное топливо.

Средний чек на транспортные расходы вышел на 10-15% по сравнению с прошлым годом. Цены выросли и на поезд, и на самолет в том числе из-за динамики. Цены не регулируются государством, а соответствуют спросу, — заявил Горин.

Он добавил, что последние три года из-за пандемии авиакомпании не повышали цены. Сейчас они вернулись до уровня 2019 года и даже стали чуть выше.

Ранее NEWS.ru сообщал, что средний чек за авиабилет по России за год вырос на 14%, до 20,5 тысяч рублей (туда и обратно). В страны ближнего и дальнего зарубежья билет обойдется в среднем в 31,1 тысяч рублей (+31%) и 59,8 тысяч рублей (+10%) соответственно. Самые дорогие билеты в Европу — средний чек составляет 87,8 тысяч рублей. За год он вырос на 63%.