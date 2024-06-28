Стало известно, когда РФ станет «самым крупным поставщиком газа в Китай» «Газпром»: поставки газа в КНР по дальневосточному маршруту начнутся в 2027 году

Фото: gazprom.ru

Компания «Газпром» приступит к поставкам газа в Китай по дальневосточному маршруту в 2027 году, заявил председатель правления холдинга Алексей Миллер. Он подчеркнул, что запуск этого газопровода, а также «Силы Сибири», на полную загрузку сделает Россию крупнейшим поставщиком голубого топлива в КНР, передает Telegram-канал «Газпрома».

В 2027 году будет запущен «дальневосточный» маршрут на 10 млрд куб. м газа в год. С выходом «Силы Сибири» и «дальневосточного» маршрута на полную загрузку Россия станет самым крупным поставщиком газа в Китай, — сказал Миллер.

По его словам, сейчас идет постепенное увеличение поставок в КНР по газопроводу «Сила Сибири», в текущем году предполагается вывести проект на экспортную производительность 38 млрд куб. м газа в год. Отмечается, что в прошлом году поставки газа из РФ в Китай превысили контрактные обязательства «Газпрома».

Ранее сообщалось, что «Газпром» подписал меморандум об организации поставок российского газа в Иран. Отмечается, что это произошло во время визита делегации во главе с председателем правления компании Алексеем Миллером в ближневосточную республику. С иранской стороны в меморандуме представлена National Iranian Gas Company.