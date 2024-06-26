Российский газ может пойти в одну из восточных стран «Газпром» подписал меморандум об организации поставок газа в Иран

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«Газпром» подписал меморандум об организации поставок российского газа в Иран, сообщает пресс-служба российской компании в Telegram. Отмечается, что это произошло во время визита делегации во главе с председателем правления компании Алексеем Миллером в ближневосточную республику. С иранской стороны в меморандуме представлена National Iranian Gas Company.

Сегодня в рамках визита делегации ПАО «Газпром» во главе с Председателем Правления Алексеем Миллером в Исламскую Республику Иран в присутствии исполняющего обязанности Главы исполнительной власти Ирана Мохаммада Мохбера подписан Стратегический Меморандум с National Iranian Gas Company (NIGC) о проработке организации трубопроводных поставок российского природного газа в Иран, — говорится в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с главами мировых информационных агентств заявил, что «Газпром»переживет решение Европы отказаться от поставок российского газа. При этом российского лидера удивило решение европейских стран покупать втридорога энергоресурс из США.

Ранее австрийская нефтегазовая компания OMV указала, что, пока не введены санкции на российский газ, она «обязана соблюдать действующий контракт с "Газпромом" на поставки». Договоренности с российской компанией рассчитаны до 2040 года, резюмировал гендиректор предприятия Альфред Штерн.