Стало известно, когда Центробанк может начать снижать ключевую ставку Депутат Аксаков: ЦБ может начать снижать ставку с сентября

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Центральный банк России может начать снижение ключевой ставки в сентябре, сообщил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Аксаков. Парламентарий ожидает, что инфляционное давление будет снижаться.

Ожидаю, что во второй половине текущего года с учетом высокой инфляции второй половины прошлого года инфляционное давление будет снижаться. Потому что там же уровень базы тоже влияет на показатель инфляции, — объяснил Аксаков.

Депутат напомнил, что Центробанк предпринял ряд шагов для сдерживания инфляционных процессов. Правительство ведет расходную политику «довольно грамотно» и не стимулирует инфляционные процессы, считает Аксаков.

Поэтому я надеюсь, что со второй половины текущего года, например с сентября, Центробанк начнет снижать ключевую ставку, — заключил парламентарий.

Ранее стало известно, что решение Центробанка России сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых практически никак не отразилось на курсе российской валюты в ходе торгов на Московской Бирже. Так, по состоянию на 13:30 мск курс доллара составлял 88,87 рубля, прибавляя 0,04% к закрытию предыдущей сессии.