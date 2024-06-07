Центральный банк России может начать снижение ключевой ставки в сентябре, сообщил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Аксаков. Парламентарий ожидает, что инфляционное давление будет снижаться.
Ожидаю, что во второй половине текущего года с учетом высокой инфляции второй половины прошлого года инфляционное давление будет снижаться. Потому что там же уровень базы тоже влияет на показатель инфляции, — объяснил Аксаков.
Депутат напомнил, что Центробанк предпринял ряд шагов для сдерживания инфляционных процессов. Правительство ведет расходную политику «довольно грамотно» и не стимулирует инфляционные процессы, считает Аксаков.
Поэтому я надеюсь, что со второй половины текущего года, например с сентября, Центробанк начнет снижать ключевую ставку, — заключил парламентарий.
Ранее стало известно, что решение Центробанка России сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых практически никак не отразилось на курсе российской валюты в ходе торгов на Московской Бирже. Так, по состоянию на 13:30 мск курс доллара составлял 88,87 рубля, прибавляя 0,04% к закрытию предыдущей сессии.