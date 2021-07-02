Названы самые надёжные валюты в мире

Несмотря на то что большинство считает доллар самой надёжной валютой, именно он на протяжении своей истории показывал не самую лучшую устойчивость. На сегодняшний день в рейтинге самых крепких валют лидирует швейцарский франк, пишет РИА Новости.

Инвесторы на протяжении столетия больше всего вкладывали именно в эту валюту, так как в Швейцарии самый высокий уровень экономической свободы. На привлекательность в первую очередь влияла очень низкая инфляция, отмечается в исследовании.

На второй строчке расположилась чешская крона. Она также значительно укрепилась по отношению к американской валюте. Всё это произошло из-за того, что в Чехии на протяжении достаточно длительного времени цены резко не меняются. Также в страну вкладываются значительные средства на поддержку и развитие различных проектов.

Замыкает тройку новозеландский доллар, который укрепился на 33 процента. Его стабильность обеспечивает развитая рыночная экономика.

В целом, по подсчётам экспертов, за последние 20 лет доллар потерял около 10% стоимости по отношению к основным мировым валютам. Однако до сих пор он исполняет роль резервной валюты для большинства стран и множество платёжных операций совершается с его помощью.

Ранее в Госдуме предложили отказаться от долларов при выдаче командировочных за рубеж. Их следует давать в валюте той страны, в которую человек едет в командировку.