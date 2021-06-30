В ГД предложили отказаться от долларов при выдаче командировочных за рубеж

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что командировочные следует давать в валюте той страны, в которую человек едет в командировку. Представитель «Справедливой России» в беседе РИА Новости напомнил, что российские власти ранее решили отказаться от вложения средств ФНБ в доллары.

Надо давать командировочные в валюте той страны, в которую ты едешь, по курсу ЦБ РФ. Например, едешь в Америку — бери доллары, а если в Великобританию — то фунты, в Германию — евро, в Китай — юани, — подчеркнул Аксаков.

Представитель ЛДПР в Госдуме Сергей Калашников согласился с коллегой. Он предположил, что в настоящее время командировочные в разные страны выдают в долларах просто потому, что так удобнее вести бухгалтерию.

Ранее стало известно, что возможная дедолларизация России станет протестом, презрением и насмешкой над американской гегемонией. Такое мнение высказал научный сотрудник Института РФ, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чэнь Ицзюнь в статье для газеты Huanqiu Shíbao. Эксперт отметил, что на Россию дедолларизация не окажет серьёзного влияния.