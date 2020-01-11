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По данным Федеральной налоговой службы на 1 декабря 2019 года чаще всего индивидуальные предприниматели в России прекращали свою деятельность по причине добровольного принятия соответствующего решения (более 8 млн 262 тысяч), а также в связи со смертью (более 191 тыс). Об этом свидетельствует статистика ведомства, с которой ознакомился NEWS.ru.

Более 74 тысяч ИП были ликвидированы из-за аннулирования документа, подтверждающего право индивидуального предпринимателя временно или постоянно проживать в Российской Федерации, свыше 19,5 тысяч — в связи с банкротством.

Реже всего ИП закрываются в принудительном порядке по решению суда (492) и в связи с вступлением в силу приговора суда, которым предпринимателю запрещено заниматься предпринимательской деятельностью (117).

Как ранее сообщил NEWS.ru официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной, надзорный орган приступил к завершающему этапу формирования ежегодного Сводного плана проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год. Целью мероприятий является защита бизнеса от административного контроля.