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В настоящее время Генеральная прокуратура России уже приступила к завершающему этапу формирования ежегодного Сводного плана проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год. Целью мероприятий является защита бизнеса от административного контроля. Об этом NEWS.ru сообщил официальный представитель надзорного органа Александр Куренной.

Он отметил, что реализация указанных планов будет осуществляться совместно с региональными прокурорами. По словам Куренного, при выполнении работ принимается во внимание риск-ориентированный подход.

Это означает, что выбор интенсивности проведения проверок определяется отнесением деятельности хозяйствующего субъекта и используемых им производств к определённой категории риска либо определённому классу опасности. На данный момент органы прокуратуры уже 10 лет по поручению президента работают над снижением административного давления, — отметил официальный представитель Генпрокуратуры.

В настоящее время, подчёркивает он, указанная работа имеет видимый профилактический эффект.

Куренной заявил, что девять лет назад надзорный орган получил более 1 млн 200 тыс. заявок на плановые проверки. С 2016 года показатели явно снижаются.

Ранее NEWS.ru писал, что в различных регионах России, на территории которых предприниматели испытывают на себе давление силовиков, прокуратура проведёт рейды по факту соответствующих жалоб. Об этом журналистам сообщил генпрокурор РФ Юрий Чайка.