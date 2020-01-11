Вашингтон ведёт переговоры с Пекином с целью убедить власти КНР отказаться от поставок нефти из Ирана. Об этом заявил глава Минфина США Стивен Мнучин.
Он пояснил, что Тегеран поставляет в Китай примерно 70% своей нефти. Вырученные средства иранские власти якобы направляют на финансирование террористических группировок, которые действуют на Ближнем Востоке.
По словам Мнучина, китайские госкомпании уже прекратили операции по закупке у Ирана нефти. Вашингтон добивается того, чтобы они отказались от всех дополнительных нефтяных операций,
Ранее NEWS.ru писал, что стоимость транспортировки нефти в Китай из стран Персидского залива выросла на 14% после иранских ракетных ударов по базам США в Ираке. Эксперты объяснили это повышением расценок страховых компаний из-за роста напряжённости в регионе.
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