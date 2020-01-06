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Многие компании, предоставляющие услуги по перевозке нефти из стран Персидского залива в другие государства, повысили цены после иранских ракетных ударов по базам в Ираке.

Стоимость транспортировки нефти на танкерах из указанного региона в Китай, в частности, выросла в некоторых случаях на 14%, — сообщило агентство Bloomberg.

Как отмечают эксперты, одна из причин роста цен — повышение расценок страховых компаний из-за роста напряжённости в регионе.

Как писал NEWS.ru, в результате ракетной атаки Ирана на военные базы Соединённых Штатов в Ираке погибли 80 человек. Девять ракет были выпущены по базе Айн аль-Асад в Ираке 8 января. Там находятся как американские, так и иракские военные. Корпус стражей Исламской революции взял на себя ответственность за обстрел.