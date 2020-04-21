Средства ФНБ хотят направить на возведение магистрали Москва — Петербург

https://static.news.ru/photo/293d0a8c-837a-11ea-805c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Строительство новой высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург может обойтись в 1,7 трлн рублей. Из госсредств на это планируется направить 750 млрд рублей.

Об обновлённой финансовой модели крупного инфраструктурного проекта, который должен быть завершён к 2026 году, сообщает газета «Коммерсант».

Издание отмечает, что власти обсуждают заём на строительство из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по ставке ИПЦ +1% на 380 млрд рублей при средней ставке 5%.

РЖД собирается выделить 192 млрд рублей, а почти 200 млрд рублей внесут другие акционеры проекта. Российские и международные банки должны предоставить 436 млрд, а на 125 млрд рублей власти хотят выпустить облигационный заём.

Ранее NEWS.ru сообщал, что расходы российского федерального бюджета на реализацию нацпроектов, модернизацию и расширение магистральной инфраструктуры в первые три месяца 2020-го исполнены на 15,69%, что эквивалентно 357,434 млрд рублей. Исполнение расходов на 1 апреля по трём нацпроектам превышает 20%. Лидером остаётся «Здравоохранение» — 40,52%.