https://static.news.ru/photo/4e832756-c267-11e9-928a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Среднемесячная начисленная зарплата в Москве в июне составила 96 тысяч 30 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 11,6%. С соответствующей информацией Мосгорстата ознакомился News.ru.

Больше всего в столице получают работники в сфере финансовой и страховой деятельности (в среднем 153 тысячи 180 рублей).

Однако наиболее заметно зарплата выросла в строительстве (+22%; в среднем составила 68 тысяч 964 рубля), в деятельности по операциям с недвижимым имуществом (+16%; 58 тысяч 945 рублей), а также в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (+15,5%, 86 тысяч 281 рубль).

Ранее Министерство здравоохранения России предложило урезать зарплаты курящим работникам.