Среднемесячная начисленная зарплата в Москве в июне составила 96 тысяч 30 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 11,6%. С соответствующей информацией Мосгорстата ознакомился News.ru.
Больше всего в столице получают работники в сфере финансовой и страховой деятельности (в среднем 153 тысячи 180 рублей).
Однако наиболее заметно зарплата выросла в строительстве (+22%; в среднем составила 68 тысяч 964 рубля), в деятельности по операциям с недвижимым имуществом (+16%; 58 тысяч 945 рублей), а также в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (+15,5%, 86 тысяч 281 рубль).
Ранее Министерство здравоохранения России предложило урезать зарплаты курящим работникам.