Средний размер пенсии для неработающих вырос до 15,5 тысячи рублей

https://static.news.ru/photo/e35741b6-9b5e-11ea-8949-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан в 2019 году составил 15 496 рублей. По словам главы Минтруда Антона Котякова, рост составил 7,6%.

Министр отметил, что в прошлом году Пенсионный фонд России выполнил полностью и в срок свои обязательства по повышению пенсий и их выплате. Доходы ПФР составили 8,7 трлн рублей, что на 1,5% выше прогнозных показателей.

Котяков добавил, что поступление средств в 2019 году на полтриллиона рублей превысило показатель 2018-го. Более 60% доходов составили страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец назвал бесполезной идею властей о досрочном выходе на пенсию. По его мнению, в качестве борьбы с безработицей инициатива практически бессмысленна.