Спрос россиян на кредитные карты вырос на 27% за июль 2020 года

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Специалисты Объединённого кредитного бюро (ОКБ) сообщили, что российские банки выдали на 27% больше (около 600 тысяч) кредитных карт за июль 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем и почти вдвое больше, чем с начала самоизоляции.

При этом спрос на кредитные карты по сравнению с июлем 2019 года упал на 39%.

Суммарный одобренный кредитный лимит по выданным в нынешнем июле картам составил без малого 41 млрд рублей, что на 27% больше, чем в прошлом месяце, но практически вдвое меньше прошлогоднего показателя. А средний одобренный лимит составил 69 000 рублей против 82 000 годом ранее. Зато средняя полная стоимость кредита снизилась на 1,1%, до 25,1% годовых, — сообщают «Ведомости».

Гендиректор ОКБ Артур Александрович отметил, что падение спроса на кредитные карты по сравнению с 2019 годом можно объяснить тем, что банки опасались массовых просрочек по платежам во время пандемии коронавирусной инфекции, поэтому сократили выдачу кредитных карт и средний размер одобренного лимита по ним.

И если ставки по займам наличными снизились до рекордных уровней, то по кредитным картам удешевление полной стоимости кредита оказалось не столь заметным и лишь приблизилось к значениям середины 2018 года, — привели слова генерального директора ОКБ «Ведомости».

По мнению экспертов, рост спроса на кредитные карты в июле 2020 года связан с реализацией отсроченного спроса.

Во время пандемии новые карты почти не выдавались из-за карантинных ограничений, препятствующих посещению клиентами офисов и в связи с нежеланием заёмщиков и кредиторов идти на повышение объёмов задолженностей в условиях экономической неопределённости, — процитировали вице-президента — старшего кредитного эксперта агентства Moody’s Ольгу Ульянову на портале.

Она спрогнозировала, что вскоре спрос на кредитные карты, скорее всего, снизится.

Как писал NEWS.ru ранее, российские банки подняли лимиты по кредитным картам у пенсионеров старше 60 лет во время пандемии коронавируса. Средний лимит кредитных карт в мае для держателей в возрасте 60–65 лет превысил 67 тысяч рублей, что является максимумом за 2020 год.