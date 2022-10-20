Спрос на медиков и снабженцев в России вырос после начала мобилизации Также рекрутеры рассказали о самых востребованных профессиях в стране и актуальных зарплатах айтишников

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Работодатели стали чаще искать медиков, фармацевтов, снабженцев и хозяйственников после начала мобилизации. Об этом NEWS.ru сообщили в рекрутинговой компании SuperJob. Также там рассказали о том, что происходит с рынком труда и каких специалистов в первую очередь ищут для Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик.

Кого стало не хватать

За неделю с 26 сентября по 2 октября спрос на маркетологов, рекламщиков и пиарщиков вырос на 3%, на специалистов сфер услуг, ремонта, сервисного обслуживания и страхования — на 4%, на работников ретейла — на 6%, на экспертов по закупкам — на 7%, на медиков и фармацевтов — на 8%, на секретарей и специалистов административно-хозяйственных отделов — на 10%, на кадровиков — на 14%, а на экспертов по консалтингу — на 16%. Об этом NEWS.ru сообщили в SuperJob. Правда, тут же оговорились: рекрутинговая активность компаний в России в целом почти не изменилась. Также в сервисе намекнули, что высокий спрос на консалтеров — компенсация его падения с начала года.

На следующей неделе, с 3 по 9 октября, в топ самых разыскиваемых специалистов вырвались маркетологи, рекламщики и пиарщики (+15% вакансий), сотрудники банков, инвесткомпаний и лизингодателей (+9%), а дальше — снова специалисты из сферы услуг, ремонта и сервисного обслуживания (+8%), медики и фармацевты (+6%), специалисты по закупкам и снабжению (+3%).

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На неделе с 10 по 16 октября самыми востребованными были специалисты службы доставки (+8%), затем опять закупщики и снабженцы (+5%), медики и фармацевты (+2%), специалисты сфер услуг, ремонта и сервисного обслуживания (+1%).

Любопытно, что в течение нескольких недель, предшествовавших мобилизации, спрос на медиков и фармацевтов, специалистов по закупкам и снабжению, а также работников сферы услуг и сервисного обслуживания в основном падал или был нулевым.

Почему так происходит

Про то, что медиков массово призывают в разных регионах, а также про их увольнения во избежание мобилизации NEWS.ru уже писал. Особенно остро стоит проблема в селах, откуда порой уходят последние врачи.

Почему так много вакансий в сфере услуг, тоже понятно. По июльским данным агентства Data Insight и сервиса «Авито», в услугах занят каждый 11-й россиянин в возрасте 18–64 лет. При этом вакансии в ремонте и сервисном обслуживании — например, бытовой техники и автомобилей — в основном занимают мужчины, подчеркивает экс-депутат Госдумы, автор законопроектов о рынке труда Анатолий Голов.

А в снабжении и административно-хозяйственных отделах просто много бывших военных, отмечает эксперт.

Военные уходят на пенсию достаточно рано — после 20–25 лет службы. Гражданской специальности у них нет, но, к примеру, в охрану захочет пойти далеко не каждый командир. При этом у командира всегда было много хозяйственных забот и у него уже есть связи, необходимые для снабженцев, — объясняет Голов.

Что будет с рынком труда

По данным hh.ru за неделю с 26 сентября по 2 октября, рынок труда слабо реагировал на проведение частичной мобилизации. Число активных вакансий тогда снизилось всего на 0,7%, а число активных резюме — на 0,5% по сравнению с неделей объявления мобилизации, сообщили NEWS.ru в пресс-службе компании.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Примерно то же об этой неделе говорят и в SuperJob. Кроме того, по данным на 13 октября, там впервые не фиксируют традиционного для осени роста официальной безработицы. Возможно, это связано и с мобилизацией, и с активностью работодателей по найму персонала, отмечают рекрутеры.

На 1 января трудоспособное население России составляло 83,2 млн человек. И если предположить, что 300 тыс. мобилизовали, а 500 тыс. уехали из страны, то речь может идти о потере примерно 1% работников, говорит Анатолий Голов. При этом примерно столько же рабочих мест могло закрыться в стране из-за остановки автомобильных заводов и ухода зарубежных брендов, предполагает он.

Допустим, баланс на рынке труда сохранен — рабочих кадров и рабочих мест стало меньше на примерно одинаковые величины. Однако есть такое явление, как структурная безработица. Оно будет выражаться в том, что освободились «мужские» рабочие места — на заводах, в автомастерских, снабжении, или места, где нужно специальное образование, — например, в медицине и фармацевтике. А свободными кадрами остались женщины — бывшие сотрудницы IKEA и других магазинов. И они не смогут заменить мобилизовавшихся или эмигрировавших, — поясняет эксперт.

При этом для любых рынков, в том числе и рынка труда, дисбаланс спроса и предложения в 3–5% уже является проблемным, говорит эксперт. Смогут ли власти не допустить этого и успеют ли переучить достаточное количество людей на другие специальности, пока сказать сложно.

Самые востребованные сотрудники в марте — октябре

В порядке убывания количества вакансий SuperJob представил следующий топ-5 рабочих сфер:

Строительство, проектирование, недвижимость. Транспорт, логистика, внешнеэкономическая деятельность. Промышленность и производство. Продажи. Медицина и фармацевтика.

Вакансии в IT

Вакансий в сфере IT и телекоммуникаций за месяц стало больше на 15%, в основном за счет роста сегментов инжиниринга, техподдержки и связи. Больше всего работников ищут в следующих сферах:

— инжиниринг;

— телекоммуникации и связь;

— внедрение и сопровождение ПО;

— разработка, программирование;

— управление проектами.

Также в SuperJob назвали средние зарплаты на руки, без учета льгот и премий, в октябре для ряда специальностей:

Программист PHP — 260 тыс. руб.

Программист Java — 280 тыс. руб.

Разработчик Android — 250 тыс. руб.

Специалист по тестированию/QA — 140 тыс. руб.

Системный администратор Windows — 130 тыс. руб.

Инженер технической поддержки — 85 тыс. руб.

HTML-верстальщик — 90 тыс. руб.

Гейм-дизайнер — 160 тыс. руб.

Кого ищут на новых территориях

В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях также есть топ-5 сфер с самым высоким спросом на персонал:

Фото: dan-news.info