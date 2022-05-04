Фитнес-индустрии в России не смогли дать оптимистичного прогноза Общественный уполномоченный фитнес-индустрии о ситуации в России: спрос больше не растёт

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У Российской фитнес-индустрии нет оптимистичных прогнозов на будущее, считает общественный уполномоченный отрасли Ольга Киселёва. Она прокомментировала NEWS.ru данные Росстата, согласно которым число россиян, систематически посещающих фитнес-клубы и спортивные секции, уменьшилось в 2021 году на 26,2%, или на 5,1 млн человек.

Наибольшее сокращение посетителей спортклубов отмечено в Калмыкии (-81,7%), Республике Алтай (-75,6%), Калининградской области (-66,7%), Республике Марий Эл (-62,4%), Орловской области (-60,6%), Пензенской области (-59,9%), Дагестане (-52,5%), Мордовии (-51,5%).

По нашим данным, итоги 2021-го всë же были немного более оптимистичными, но дело не в прошлом, а в будущем фитнеса. Март-апрель — традиционное «мерило» для отрасли, пик сезона. В 2022-м эти месяцы в плане потребительского спроса получились такими же, как в «доковидном» 2019-м. Но дальше будет сложнее. Спрос больше не растёт, а расходы фитнес-клубов из-за подорожания импорта увеличились, — сказала Киселёва.

Она отметила, что всё же имеется позитивный эффект от того, что правительство пошло навстречу призывам представителей фитнес-индустрии и отложило до конца года принятие новых правил работы отрасли.

А вот другое предложение — по «прощению» кредитов в рамках ФОТ 3.0 (как было при ФОТ 2.0) — пока остаётся подвешенным. Итоги лета покажут, насколько остра эта проблема. Расходы на зарплату в фитнесе велики, так что ФОТ 3.0 они использовали активно, — подчеркнула Киселёва.

Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил министру спорта Российской Федерации Олегу Матыцину отсрочить применение профессиональных стандартов в фитнес-индустрии в качестве антикризисной меры поддержки. Омбудсмен направил письмо Матыцину с данным предложением.