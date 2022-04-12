Титов предложил отсрочить внедрение профстандартов в фитнесе

Отсрочить применение профессиональных стандартов в фитнес-индустрии в качестве антикризисной меры поддержки предложил министру спорта Российской Федерации Олегу Матыцину уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Омбудсмен направил письмо Матыцину с данным предложением, говорится в пресс-релизе.

Титов сослался на поступившее к нему обращение Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ). Он отметил, что разработанный Минспортом проект Правил оказания физкультурно-оздоровительных услуг по-прежнему содержит требование в обязательном порядке применять к тренерам так называемые профессиональные стандарты. Это, в свою очередь, породит дополнительные затраты, считает омбудсмен.

Любые дополнительные затраты в текущей ситуации чреваты выходом с рынка значительной части игроков. Сегодня к любым излишним административным барьерам нужно относиться вдвойне осторожно, поэтому мы и предложили отсрочить внедрение профстандартов в фитнесе как минимум до выхода из кризиса, — отметил Титов в письме.

Дело в том, что сейчас применение профстандартов лежит на плечах самих фитнес-центров, поделилась президент АОФИ Ольга Киселёва. Это дополнительные затраты для индустрии, в случае если исполнение стандартов будет прописано в правилах. Так, сертификация одного сотрудника обходится от 8 до 15 тысяч рублей.

Кроме того, по данным АОФИ, которая объединяет более 1500 игроков фитнес-рынка в 55 регионах страны, в 2020 году отрасль потеряла от последствий санитарных ограничений около 40% выручки. У 40% предприятий убытки по итогам 2021 года свыше 15%. Выручка продолжает снижаться. Так, в первом квартале 2022 года валовая выручка фитнес-отрасли уменьшилась на 10%, расходы, наоборот, увеличились на 30%. В связи с падением платёжеспособности потребителей потери выручки прогнозируются до 30–40% в ближайшие месяцы, а рост расходов не предвидится.

Ранее Титов прокомментировал результаты очередного опроса «Оценка бизнесом текущего положения компаний и влияния санкций», проведённого совместно с Институтом экономики роста им. Столыпина. Согласно отчёту, действие санкций затронуло 84,1% опрошенных предпринимателей (1,6% закрыли свой бизнес, 13,5% приостановили работу, 69% заявили, что продолжают работать, но адаптироваться к новым условиям ещё не успели).