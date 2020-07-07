Снижение в обрабатывающей промышленности РФ в июне может составить 6%

https://static.news.ru/photo/d38c92e0-c11f-11ea-8e9c-fa163e074e61_660.jpg Денис Мантуров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что обрабатывающая промышленность РФ в июне может показать снижение на 6%.

В первом квартале обрабатывающая промышленность прибавила 3,8%, а в апреле она уже просела на 10%, в мае — на 7,2%. По предварительным данным, в июне снижение составит порядка 6%. Точная цифра будет в середине месяца, — отметил Мантуров на правительственном часе в Совете Федерации.

По его словам, реализованные правительством меры поддержки помогли избежать более глубокого падения.

Особо хотел бы отметить поддержку системообразующих организаций. Это 1 335 предприятий, из которых 568 — в периметре ведения Минпромторга. Все они получили доступ к льготным кредитам, — подчеркнул глава Минпромторга.

Он добавил, что компании «обработки» привлекли по данному механизму уже более 75 млрд рублей, передаёт ТАСС.

Ранее Минэкономразвития опубликовало скорректированные данные прогноза социально-экономического развития на 2020–2022 годы и материалы, объединённые в «сценарные условия» развития экономики на срок до 2024 года. Ведомство ожидает «структурных сдвигов» в основном в результате перераспределения бюджетных трат нацпроектов, а также развития экспорта в машиностроении.

Сценарии предполагают рост доли обработки в ВВП с 12,5% в 2018 году до 13,1% в 2024-м, что соответствует опережающему динамику ВВП прогнозному росту промпроизводства, обеспеченному преимущественно развитием автопромышленного комплекса и сельхозмашиностроения, со слабым акцентом на рост экспорта. Крупные инвестиции нацпроектов в транспорт его доли в ВВП не изменят. «Цифровизация» увеличит долю IT в экономике с 2,1% до 2,5%, писал NEWS.ru.