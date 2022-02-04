СМИ узнали о российской «финансовой крепости» против санкций Запада

Россия за последние годы сумела построить «финансовую крепость». Она позволит государству пережить новые западные санкции без особых проблем. Об этом пишет агентство Bloomberg. В материале говорится, в частности, что ограничения способны повлиять на российскую валюту и инвестклимат, но не спровоцируют серьёзных падений, как случалось раньше.

Шаги против России, которые обсуждает администрация Байдена со своими союзниками, могут повлиять на рубль, инвестиционный климат в стране или инфляцию, однако они не способны спровоцировать падение показателей, как в 2014 году, — написала автор материала Анна Андрианова.

В материале отмечается, что Кремль сумел увеличить резервы, свести государственный долг к одному из самых низких значений среди основных экономик мира, а также добился профицита бюджета. Также Москва продолжает сокращать зависимость от доллара.

Россия намного лучше готова к санкциям, чем раньше, по крайней мере по макропоказателям, — отметила в комментариях к материалу старший экономист БКС Наталья Лаврова.

По её мнению, к реальной остановке роста экономики страны могут привести только самые экстремальные санкционные сценарии.

Ранее сообщалось, что власти США готовы рассматривать варианты введения новых антироссийских санкций вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация с Украиной. В сенате считают, что санкции можно ввести в качестве превентивной меры. В свою очередь представитель Госдепа Нед Прайс предостерёг Россию от более тесных отношений с КНР, в том числе в попытке смягчить антироссийские санкции.