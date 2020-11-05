СМИ: бывший замминистра транспорта купил концерн «Калашников»

https://static.news.ru/photo/357f1750-1fe6-11eb-9a25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kalashnikov Media/via Globallookpress.com

Бывший заместитель министра транспорта Алан Лушников приобрёл концерн «Калашников». Он стал владельцем 75% минус 1 акция.

Цена сделки не раскрывается, эксперты предполагают, что она должна составить порядка 1 млрд рублей, но из-за высокой долговой нагрузки может оказаться ниже. Новый собственник будет действовать в сложной обстановке, при снижении гособоронзаказа и покупательской способности стран — импортёров вооружений, которые лишились значительной части нефтегазовых доходов, сообщает «Коммерсант».

Алан Лушников покинул пост в сентябре 2018 года, в 2019 году совместно с Тимуром Гареевым учредил ООО «УК Перспектива», которое занимается управлением активами в ОПК. В управлении компании находятся Липецкий механический завод, НИИ стали и другие предприятия.

Концерн «Калашников» является многопрофильной компанией, он производит не только стрелковое вооружение, но и развивает новые технологии, в том числе выпуск беспилотников, высокоточных ракет и так далее. По словам нового владельца концерна, российское оружие «высококонкурентно и востребовано на внешних рынках». К тому же траты на национальную оборону не зависят от экономических кризисов.

Лушников намерен в рамках «Калашникова» развивать направление гражданской продукции, в частности производство электротранспорта.

Ранее NEWS.ru сообщал, что концерн «Калашников» впервые продемонстрировал грузопассажирский паром на воздушной подушке скегового типа с гибкими скегами «Хаска 10». Судно предназначено для гражданского применения.