Слезли с нефтяной иглы: когда Россия вернёт потерянные нефтегазовые доходы

Нефтегазовые доходы России в 2021 году не вернутся на уровень, предшествующий пандемии COVID-19, считают опрошенные NEWS.ru эксперты. Выручка от сырьевого экспорта может увеличиться на 25-30% по сравнению с 2020-м, но падение было ещё больше. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), доходы России от экспорта нефти и газа в прошлом году упали более чем на 40%. Это стало ударом по экономике, бюджету, да и по простым россиянам, отмечают экономисты.

В период с января по ноябрь 2020 года доходы России от экспорта нефти снизились на 40,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го и составили $66,39 млрд. Такие данные приводит ФТС. При этом с точки зрения объёмов потери оказались гораздо ниже — 11%, а всего было продано 220,241 млн т.

Чуть лучше, чем у сырой нефти, обстоят дела у её производных — доходы компаний от экспорта бензина из России за 11 месяцев 2020-го снизились на 14% — до $2,06 млрд. Впрочем, для нашей страны куда важнее показатели дизельного топлива — выручка от его продажи упала на 32% — до $17,8 млрд. Всего доходы российских компаний от экспорта нефтепродуктов за 11 месяцев 2020-го составили $40,7 млрд — на 33% меньше уровня предыдущего года, сообщает ТАСС.

Очевидно, что основная причина столь резкого уменьшения доходов России от экспорта нефти — падение цен на сырьё.

Среднегодовая стоимость российской нефти марки Urals в 2020 году составила $41,73 за баррель, что на 34% ниже уровня 2019 года. Также падению доходов от экспорта способствовало снижение поставок нефти в натуральном выражении. Александр Шураков директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР

К нефтяным потерям добавились и газовые. Экспортные доходы «Газпрома» за январь — ноябрь 2020 года снизились на 41,8% — до $122 млрд. Физический экспорт газа за отчётный период упал на 10,5% — до 178,4 млрд кубометров. Доходы компаний Sakhalin Energy и «Ямал СПГ» от экспорта сжиженного природного газа (СПГ) за 11 месяцев уменьшились на 15,3% — до $6,481 млрд.

Проблемы со спросом на рынке газа были вызваны пандемией коронавируса, а вот негативная динамика цен началась ещё весной 2019 года и была связана с переизбытком на рынке СПГ, пояснил заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

Нефтяной блок оказался затронут несколько сильнее, чем газовый, считает руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник. По его словам, потребление газа снизилось из-за падения экономической активности в промышленности и электроэнергетике.

Экономика в минусе

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Если сложить все потери за 11 месяцев 2020 года от экспорта нефти, нефтепродуктов, природного газа, а также угля, получится цифра, близкая к $160 млрд. Это существенные средства для российской экономики и бюджета, отмечают эксперты.

Ранее в бюджет 2020 года Минфин закладывал цену Urals в $57 за баррель, а итоговая средняя цена Urals за 2020 год составила $42. В результате образовался дефицит бюджета около 4% ВВП вместо ранее планировавшегося профицита. Этот дефицит покрывался увеличением заимствований на внутреннем долговом рынке. Филипп Мурадян младший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» младший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА»

Однако, поскольку государство до сих пор вело очень осторожную долговую политику, этот временный рост займов не должен повлиять на риски бюджета, считает специалист.

Российский бюджет недосчитался как нефтегазовых доходов (НДПИ, экспортная пошлина), так и поступлений по другим налогам (НДС, налог на прибыль, НДФЛ), уплачиваемых нефтегазовыми компаниями и их смежниками — поставщиками нефтесервисных услуг, оборудования, отмечает Александр Шураков. Кроме того, ограничения по добыче нефти в рамках соглашения ОПЕК+ будут оказывать негативное влияние и в 2021 году, как с точки зрения масштабов производственной деятельности нефтегазовых компаний, так и с точки зрения их инвестиционных программ, предупреждает эксперт.

Сокращение экспорта нефти российская экономика ощутит достаточно болезненно, соглашается доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов.

Многое будет зависеть не только от объёмов экспорта, но и от цены. Ведь договорённости ОПЕК+ были направлены на то, чтобы за счёт сокращения добычи поднять стоимость сырья. Цена пусть и медленно, но всё-таки начала расти. Основных факторов роста два: во-первых, выход из вынужденной рецессии транспорта, являющегося основным потребителем нефтепродуктов, промышленности, строительства и других сфер бизнеса. Во-вторых, снижение запасов нефтетрейдеров, которые они сделали в апреле прошлого года в период резкого падения нефтяных цен. Олег Каленов доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова

Падение нефтяных доходов докатилось и до простого населения. По словам Алексея Белогорьева, россияне могли это почувствовать через девальвацию рубля.

Сдержанный рост

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Как следует из данных ФТС, в ноябре 2020-го ситуация по экспорту нефти, нефтепродуктов и природного газа стала выправляться. К примеру, стоимость поставок нефти выросла к октябрю на 9,5% — до $5,827 млрд.

Последние два месяца нефтяной рынок чувствует себя довольно неплохо. В первых числах ноября начался последовательный рост цен, в результате чего стоимость барреля марки Brent прибавила более чем 40% и поднялась к $55.

Начиная с лета, национальные экономики постепенно стали оживать, соответственно, начало расти потребление энергоносителей, пояснил Олег Каленов. Но, несмотря на рост в третьем квартале 2020 года, мировое восстановление спроса по-прежнему остаётся ограниченным из-за повторного ухудшения эпидемиологической ситуации, считает экономист.

По прогнозу Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), средняя стоимость нефти эталонной марки Brent в этом году составит $53 за баррель. В кризисном 2020-м сырьё в среднем стоило $42, а в 2019-м — $64. Так что котировки текущего года могут оказаться где-то между 2020-м и 2019-м.

Цены на газ на голландском хабе TTF на прошлой неделе достигли $337,9 за тысячу кубометров — максимума с сентября 2018 года, сообщает ПРАЙМ. Цены на газ в Европе в 2020 году на фоне пандемии упали практически втрое, в мае они опускались ниже $40 за тысячу кубов.

Цены на газ сейчас существенно выше, чем прошлой зимой, отмечает Алексей Белогорьев. По его словам, в основном это связано с погодными условиями — холодной зимой в Европе и Азии.

Спрос на газ сейчас высокий, поэтому и цены растут. Кстати, в нынешних условиях «Газпром» начинает выигрывать конкуренцию у других поставщиков. Если в первом-третьем кварталах 2020-го цены «Газпрома» с их нефтяной привязкой были выше по сравнению со спотовыми ценами, то сейчас ситуация обратная. Судя по всему, у «Газпрома» должны быть хорошие показатели по экспорту за осенне-зимний период. Алексей Белогорьев заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов

Тем не менее до уровня 2019 года нефтегазовые доходы России не восстановятся, уверен эксперт. Остаётся всё ещё много неопределённостей и по спросу и по цене. К уровню, который был до пандемии, нефтегазовые доходы России могут вернуться в 2023 году, считает экономист.

В текущем году мы ожидаем роста выручки от нефтегазового экспорта примерно на 25-30% по сравнению с уровнем прошлого года, сообщил Александр Шураков.

Основные факторы роста — более высокие среднегодовые цены, которые будут поддерживаться ожиданиями о постепенном возвращении глобальной экономики в режим нормального функционирования по мере вакцинации населения и выработки коллективного иммунитета. Также продолжит своё действие сделка ОПЕК++, поэтому новые ценовые войны в 2021 году маловероятны, — считает эксперт.

В 2021 году можно ожидать частичного восстановления доходов от российского экспорта энергоресурсов на фоне восстановления мирового спроса, считает Филипп Мурадян. По его словам, это будет достигнуто в том числе за счёт увеличения мобильности населения, благодаря эффектам стартовавшей недавно вакцинации.

Степень восстановления будет определяться мировой динамикой заболеваемости коронавирусом, успешностью и оперативностью проводимой вакцинации. На рынке нефти поддержку ценам будет оказывать соглашение об ограничении добычи в формате ОПЕК+, — отметил экономист.

Динамика потребления энергоресурсов в 2021 году во многом будет зависеть от экономической активности в главных регионах потребления — Азиатско-тихоокеанский регион, европейские страны, США, отмечает Александр Пасечник.

Нужно смотреть, что будет дальше с пандемией коронавируса. В Китае она сейчас повержена — лишь единичные случаи заражения, но в Европе и США темпы пока особо не замедляются. Пандемия всё ещё остаётся угрожающей — нет никакой гарантии, что в том же Китае не будет новой вспышки и КНР не устроит жёсткий карантин — это будет катастрофа для мирового спроса на нефть и газ. Александр Пасечник руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности

Риски остаются, отмечает эксперт, плюс конкуренция на рынке в 2021 году будет плотнее. Он обращает внимание, что даже компания «Транснефть», несмотря на то что 2021 год год ожидается позитивным, прогнозирует снижение прокачки нефти на экспорт на 5%.

При этом оптимизм также остаётся. Он связан, в том числе, с перспективами увеличения спроса на углеводороды в Азии. Здесь можно рассчитывать на рост экспорта российской нефти и газа в Китай, полагает специалист.