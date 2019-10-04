https://static.news.ru/photo/78b3d6c8-e757-11e9-b4f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Строящиеся в настоящий момент Северо-Западная, Северо-Восточная и Юго-Восточная хорды, а также Южная рокада будут интегрированы в единую сеть московской агломерации.

Об этом журналистам рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, новый дорожный каркас появится между Третьим транспортным кольцом и МКАДом. Это произойдёт после того, как будут закончены работы по строительству магистралей.

Система будет иметь выходы не только на шоссе Московской области, но и на скоростную дорогу от столицы до Санкт-Петербурга, — заявил Хуснуллин в интервью телеканалу «Москва 24».

Он отметил, что трассы значительно разгрузят трафик на многих вылетных магистралях и улицах города, а также на МКАД и ТТК.

Ранее News.ru писал, что первый вице-премьер Антон Силуанов разрешил начать строительство двух участков трассы Москва — Казань.

Министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что глава Минфина одобрил план строительных работ. Два новых участка трассы войдут в коридор Европа — Западный Китай.