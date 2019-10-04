Строящиеся в настоящий момент Северо-Западная, Северо-Восточная и Юго-Восточная хорды, а также Южная рокада будут интегрированы в единую сеть московской агломерации.
Об этом журналистам рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, новый дорожный каркас появится между Третьим транспортным кольцом и МКАДом. Это произойдёт после того, как будут закончены работы по строительству магистралей.
Система будет иметь выходы не только на шоссе Московской области, но и на скоростную дорогу от столицы до Санкт-Петербурга, —
заявилХуснуллин в интервью телеканалу «Москва 24».
Он отметил, что трассы значительно разгрузят трафик на многих вылетных магистралях и улицах города, а также на МКАД и ТТК.
Ранее News.ru писал, что первый вице-премьер Антон Силуанов разрешил начать строительство двух участков трассы Москва — Казань.
Министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что глава Минфина одобрил план строительных работ. Два новых участка трассы войдут в коридор Европа — Западный Китай.
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