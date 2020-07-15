Счётная палата увидела риск роста числа обманутых дольщиков

https://static.news.ru/photo/e05c1606-c6f3-11ea-bb52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Увеличение числа обманутых дольщиков и невыполнение планов по достройке проблемных объектов возможно в России из-за отсутствия финансирования.

Свою роль сыграют также снижение покупательной способности россиян и участившиеся случаи банкротства небольших и средних застройщиков. Об этом говорится в отчёте Счётной палаты РФ, сообщает РБК.

Отсутствие финансирования, особенно в условиях распространения коронавируса, создаёт существенные риски незавершения реализуемых мероприятий в установленные сроки, — говорится в документе.

В нём указывается, что необходимо достроить 3137 жилых домов, на это, по оценке Фонда защиты прав дольщиков на 1 января 2020 года, требуется 686 млрд рублей.

По мнению аудиторов, такие цифры никак не соотносятся с планами, отражёнными в федеральном и региональном бюджетах. В 2021-2022 годах бюджетные ассигнования Фонду пока не предусмотрены, а на 2020-й запланировано выделение лишь 3 млрд руб. При этом только в 31 субъекте РФ в 2020-2022 годах на достройку проблемных объектов предусмотрены около 40 млрд рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Госдума приняла закон об усилении защиты прав дольщиков. Документ устанавливает основания для исключения объектов строительства из реестра проблемных и в случае банкротства девелопера допускает возможность использования средств компенсационного фонда для выплат всем пострадавшим дольщикам, в том числе членам жилищно-строительных кооперативов.