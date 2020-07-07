Госдума приняла закон об усилении защиты прав дольщиков

https://static.news.ru/photo/df5f448c-c04d-11ea-b9a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект устанавливает основания для исключения объектов строительства из реестра проблемных и в случае банкротства девелопера допускает возможность использования средств компенсационного фонда для выплат всем пострадавшим дольщикам, в том числе членам жилищно-строительных кооперативов.

Будут только два признака для исключения долгостроев из реестра проблемных объектов — ввод в эксплуатацию или выплата компенсации по данному объекту, — пояснил РИА Новости глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Фонд защиты прав участников долевого строительства сможет объединять недострои, формировать их фонд и реализовывать эти объекты, привлекая инвесторов. Основания для финансирования фондом завершения строительства сможет определять правительство. А губернаторов обяжут обеспечить восстановление прав дольщиков, сведения о которых включены в реестр, но у которых нет прав на проблемный объект в силу его отсутствия.

Закон также прописывает процедуру возврата средств маткапитала с эскроу-счёта на счёт Пенсионного фонда РФ при расторжении договора долевого участия. Прекращение залога земельного участка, на котором построен многоквартирный дом, будет осуществляться одновременно с постановкой дома на кадастровый учёт. Кроме того, рыночная стоимость объекта при выплате компенсации будет фиксироваться по данным, которым не более трёх месяцев, а раскрытие эскроу-счетов станет возможным не после постановки на учёт собственности, а после введения объекта в эксплуатацию. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

Как писал NEWS.ru, российское правительство собирается до конца 2020 года обеспечить около 40 тысяч обманутых дольщиков гарантиями на получение квартир. Как рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, на докапитализацию Фонда защиты прав дольщиков было выделено 30 млрд рублей, примерно 11 млрд выделили дополнительно регионы. В настоящее время запущено в проектирование и строительство около 1 млн кв. метров жилья. Хуснуллин отметил, что кабмин рассмотрел проблемы 229 домов в 20 субъектах. По его словам, руководители регионов взяли решение данной проблемы под личный контроль. По мнению вице-премьера, «идёт в хорошем смысле слова соревнование за получение этих денег для того, чтобы максимально большое количество проблем решить».