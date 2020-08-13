Сбербанк ввёл плату за уведомления о переводе на карту

https://static.news.ru/photo/9115c348-ddf1-11ea-9159-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сбербанк отменил бесплатную рассылку уведомлений о переводе на карту. Теперь услуга будет доступна только при подключении специального сервиса «Уведомления по карте» и станет платной.

Для базовых, в том числе социальных карт, уведомления будут стоить 30 руб. в месяц, для стандартных — 60 руб., для премиальных и кредитных будет действовать нулевой тариф, пишет РБК. Изменения вступили в силу в конце июля — начале августа, о них банк уведомил клиентов по СМС.

Чем вызваны изменения, представители банка не уточняют. Но обращают внимание, что раньше клиенты получали информацию только о том, кто перевёл деньги, без информации о балансе. Платная услуга позволит получать полноценную ленту: об отправителе, сумме перевода, остатке по карте. Услуга включает все операции по карте: списание в магазине, переводы другим лицам и так далее.

Раньше бесплатный тариф СМС-банкинга без подключения вышеуказанной услуги включал сообщения с кодами о подтверждении операций и о переводах. Теперь бесплатные СМС будут приходить только с кодами для совершения операций.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новая технология определения фактов мошенничества внедрена в Сбербанке. Она работает на основании определения связи между IP-адресом и географической позицией участников транзакции.