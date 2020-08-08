Сбербанк развернёт систему определения мошенников по IP-адресу к 2021 году

Новая технология определения фактов мошенничества внедрена в Сбербанке. Она работает на основании определения связи между IP-адресом и географической позицией участников транзакции.
Система формирует кластеры с геопозицией устройства, с которого осуществляется транзакция, и территориальной принадлежностью назначенных устройству IP-адресов. Проверяется «добросовестность» связки данных,
Испытания этой технологии проходят в головном офисе Сбербанка и в московском офисе на Кутузовском проспекте, 32. В течение года специалисты кредитного учреждения используют эту разработку для противодействия мошенникам,
Заявку на патент Сбербанк подал в 2019 году. Разработку планируется внедрить в промышленную эксплуатацию в 2021 году, после накопления достаточного количества данных по полезной эксплуатации.
NEWS.ru писал, что Сбербанк проводит тестирование системы обнаружения людей в местах их массового скопления или в многоэтажных зданиях. Система основана на технологии дополненной реальности (AR) и 3D-моделирования. Её можно использовать с помощью специальных очков.
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