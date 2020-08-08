Сбербанк развернёт систему определения мошенников по IP-адресу к 2021 году

https://static.news.ru/photo/d6b4330e-d977-11ea-b451-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новая технология определения фактов мошенничества внедрена в Сбербанке. Она работает на основании определения связи между IP-адресом и географической позицией участников транзакции.

Система формирует кластеры с геопозицией устройства, с которого осуществляется транзакция, и территориальной принадлежностью назначенных устройству IP-адресов. Проверяется «добросовестность» связки данных, сообщает «Коммерсант».

Испытания этой технологии проходят в головном офисе Сбербанка и в московском офисе на Кутузовском проспекте, 32. В течение года специалисты кредитного учреждения используют эту разработку для противодействия мошенникам, рассказал представитель банка изданию «Ведомости».

Заявку на патент Сбербанк подал в 2019 году. Разработку планируется внедрить в промышленную эксплуатацию в 2021 году, после накопления достаточного количества данных по полезной эксплуатации.

NEWS.ru писал, что Сбербанк проводит тестирование системы обнаружения людей в местах их массового скопления или в многоэтажных зданиях. Система основана на технологии дополненной реальности (AR) и 3D-моделирования. Её можно использовать с помощью специальных очков.