Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентных пункта

https://static.news.ru/photo/a4808894-c034-11ea-88c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сбербанк принял решение снизить ставки по ипотечным кредитам на 0,5 процентных пункта. Минимальная ставка по ипотеке на покупку квартиры в новостройке в рамках специальной программы с застройщиками теперь составляет 4,1%

Сбербанк сообщает о снижении процентных ставок по ипотечным кредитам на 0,5 процентных пункта, — цитирует ТАСС сообщение кредитной организации.

Как уточнили в Сбербанке, минимальная ставка по ипотеке на покупку квартиры в новостройке в рамках программы «Господдержка 2020» и с учётом скидки от застройщика в первые два года кредитования составит 2,6%, а в рамках спецпрограммы с застройщиками минимальная ипотечная ставка зафиксирована на уровне 4,1%.

Как писал NEWS.ru, вице-премьер России Марат Хуснуллин считает льготную ипотеку чрезвычайно популярной среди россиян. По его словам, российские банки уже получили почти 260 тыс. заявок и выдали более 63 тыс. кредитов на 158,8 млрд рублей.

Программа льготной ипотеки была запущена правительством РФ по поручению президента Владимира Путина в апреле 2020 года. 23 июня российский лидер предложил распространить льготную ипотеку на жильё стоимостью до 6 млн рублей в регионах и до 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти. Льготная ставка будет действовать на весь срок кредита — до 30 лет.