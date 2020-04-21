Сбербанк пообещал не сокращать персонал в 2020 году

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Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о влиянии мер по преодолению кризиса из-за коронавируса на российскую экономику. По его словам, страна может потратить до 10% ВВП.

Эти деньги будут выделены на помощь людям, пострадавшим от пандемии, отметил он в эфире Сбербанк TV. Я считаю, что мы до 10% ВВП можем раздать на преодоление кризиса, на помощь...