Экономика

Сбербанк пообещал не сокращать персонал в 2020 году

16:45, 21 апреля 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель Сбербанка Герман Греф заявил, что организация не станет сокращать персонал.

Мы приостановили набор на ряд специальностей. Мы будем увеличивать количество людей в ряде подразделений, связанных с цифровыми технологиями, - цитирует Грефа ТАСС.

Топ-менеджер выступил в эфире «Сбербанк TV».

Как писал NEWS.ru, глава Сбербанка раскритиковал предложение Владимира Путина о введении налога на банковские вклады граждан, а также опроверг возможность дефолта в России.

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