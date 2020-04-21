Сбербанк пообещал не сокращать персонал в 2020 году

Руководитель Сбербанка Герман Греф заявил, что организация не станет сокращать персонал.
Мы приостановили набор на ряд специальностей. Мы будем увеличивать количество людей в ряде подразделений, связанных с цифровыми технологиями, - цитирует Грефа ТАСС.
Топ-менеджер выступил в эфире «Сбербанк TV».
Как писал NEWS.ru, глава Сбербанка раскритиковал предложение Владимира Путина о введении налога на банковские вклады граждан, а также опроверг возможность дефолта в России.
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