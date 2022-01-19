«Дочка» «Сбера» подала в суд на Европейский центробанк

Базирующаяся в Вене Sberbank Europe AG подала в суд на Европейский центральный банк. «Дочка» российского «Сбера» оспаривает решение, которое ЕЦБ принял в отношении неё 2 августа, тогда на банк был наложен административный штраф за нарушение банковского законодательства. NEWS.ru выяснял, какие шансы у компании выиграть дело в Европейском суде.

Sberbank Europe AG подала иск в Европейский суд 1 октября 2021 года, сообщается в официальном журнале Евросоюза. В банке хотят, чтобы суд ЕС аннулировал решение ЕЦБ от 2 августа и присудил последнему оплатить все судебные издержки.

Законодательство о банковской деятельности Австрии предусматривает административный штраф, если коммерческий банк превышает допустимые требования по крупным кредитным рискам для одного и того же заёмщика. Банки страны должны регулярно передавать соответствующие данные в национальный банк Австрии. Если требования превышены, это является административным нарушением и в дело вмешиваются органы банковского надзора.

Национальный банк Австрии agentika.com

Платежи с банка-нарушителя, взимаемые в соответствии с законодательством Австрии, составляют два процента от превышенной суммы. Однако эти платежи не носят карательного характера, а представляют меру экономического регулирования за конкурентное преимущество. Их рассчитывает служба финансового надзора. Они поступают в государственный бюджет страны и представляют собой правовую особенность, которая существует только в Австрии, отмечают австрийские эксперты.

Наказание за превышение допустимых требований по крупным кредитным рискам для одного и того же заёмщика предусмотрено и в законодательстве ЕС.

Sberbank Europe входит в число крупных, так называемых значимых банков, которые находятся под непосредственным контролем ЕЦБ. Поэтому европейский банковский регулятор не мог пропустить этот случай и решил в августе, что к «дочке» российского банка стоит применить как австрийское законодательство, так и законодательство ЕС. Это и стало камнем преткновения.

«Дочка» «Сбера» основывает свой иск на двенадцати доводах, утверждая, например, что банк «не намеревался превышать требования по крупным кредитным рискам, не извлекал из этого никакой выгоды, не предотвращал никаких убытков» и «не нарушил банковское законодательство Австрии». Юристы банка также указывают в иске, что штраф ЕЦБ «превышает предельную сумму штрафа, установленную в соответствующем регламенте Евросоюза (ЕС) № 1024/2013».

В законодательном акте говорится, что «ЕЦБ может налагать административные денежные штрафы в размере до двукратной суммы прибыли или убытков, которых удалось избежать из-за нарушения, если они могут быть определены, или до 10% от суммы общего годового оборота». Для информации : Sberbank Europe AG завершила 2020 год с убытком 13,649 млн евро.

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Истец и ответчик в настоящее время обмениваются доводами. Слушание в Люксембурге может состояться, а может и не состояться. В среднем разбирательства в суде ЕС длятся от 14 до 15 месяцев. По мнению юристов, шансов у «дочки» «Сбера» выиграть дело в суде немного.

Из-за невысокой степени интеграции дочерних структур российских коммерческих банков в европейский бизнес им сложно отстаивать свои права в судах. Российские банки в Европе кредитуют лишь крупные российские сырьевые экспортные компании. Решение Европейского суда будет зависеть от условий кредитного договора, по которому ЕЦБ усмотрел превышение допустимых требований по кредитным рискам. Чаще всего по таким делам коммерческие банки проигрывают. Но, возможно, что стороны договорятся о мировом соглашении, — сказал NEWS.ru управляющий партнёр «Дювернуа Лигал» Егор Носков.

В ЕЦБ и в службе финансового надзора Австрии не комментируют текущие разбирательства.

Представители головного офиса «Сбера» не ответили на обращение NEWS.ru.