Сбербанк перестал принимать заявки на IT-ипотеку

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«Сбер» прекратил принимать заявки на оформление IT-ипотеки, сообщается на платформе «Домклик». В пресс-службе маркетплейса «Сделка.рф» отметили, что кредитное учреждение перестало принимать заявки, поскольку исчерпало лимиты.

Прием заявок завершен. О возобновлении приема заявок сообщим дополнительно, — говорится в сообщении.

Ранее о приостановке работы по программе по той же причине сообщили ПСБ Банк, МТС Банк и Банк Санкт-Петербурга, напомнил представитель портала. Также исчерпал лимиты и перестал выдавать IT-ипотеку РНКБ, при этом продолжая принимать заявки на нее.

С начала действия IT-ипотеки по программе было выдано более 48 тысяч кредитов на общую сумму 420 млрд рублей. В ней задействованы 44 банка-участника, в случае отказа одного из них по причине израсходования лимита можно обратиться к другому кредитору.

Ранее в Минфине России заявили, что дополнительные расходы госбюджета на продление льготной ипотеки составят порядка 1 трлн рублей в течение трех лет. В ведомстве подчеркнули, что в ипотечные программы необходимо внести изменения для повышения их эффективности.