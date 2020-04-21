Саудовский эксперт рассказал, когда «выздоровеет» рынок нефти

https://static.news.ru/photo/ce5582cc-6af9-11ea-b67c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 влияет на стоимость нефти в гораздо большей степени, нежели соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи. Такое мнение высказал саудовский эксперт в области экономики Фадыль аль-Буайнейн.

Даже новое снижение объёмов нефтедобычи не отразится существенным образом на стоимости сырья, отметил он.

Несмотря на историческое соглашение о сокращении [добычи] нефти на 9,7 млн баррелей [в сутки] и параллельное сокращение со стороны других производителей, объём сокращения намного меньше объёма снижения спроса, который оценивается в 25 млн баррелей в сутки. Поэтому сокращение не повлияло на цены, — пояснил аль-Буайнейн, слова которого приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что проблема усугубляется снижением активности бизнеса и превышение предложения над спросом. Поэтому в ближайшее время повышения цен на нефть ждать не следует, считает эксперт.

По словам аль-Буайнейна, позитивные изменения возможны в четвёртом квартале 2020 года после преодоления последствий пандемии. «Выздоравливать» рынок нефти начнёт лишь в 2021 году, уточнил он.

ОПЕК+ 12 апреля договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, а также на 7,7 млн во втором полугодии и на 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года.

Россия в рамках соглашения ОПЕК+ обязалась снизить добычу нефти на 2,5 млн баррелей в сутки — на 23% от текущего объёма. Как писал NEWS.ru, министерство энергетики уже договорилось с нефтяными компаниями о распределении квот на добычу нефти.