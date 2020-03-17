https://static.news.ru/photo/19e754ae-6799-11ea-9387-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цена на сахар-песок в России за год снизилась на 35%. В феврале 2020 года средняя стоимость килограмма этого продукта составляла 30 рублей, а годом ранее — 46 рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился NEWS.ru.

Примечательно, что в Калужской и Пензенской областях, а также в Мордовии цены на сахар-песок снизились приблизительно на 40% и стали самыми низкими в России. Товар в этих регионах можно было приобрести примерно за 24 рубля.

Самая высокая средняя стоимость килограмма продукта зафиксирована на Чукотке (93 рубля), в Ненецком автономном округе (61) и Якутии (56).

Ранее NEWS.ru рассказывал, что средние цены на гречневую крупу в России выросли почти на 50%. В декабре 2018 года продукт в среднем по стране стоил 47,9 рубля за килограмм, а 2019 года — уже 69,7 рубля. Аналитики подсчитали, что самый большой рост на крупу наблюдается в Пермском крае — на 91%.