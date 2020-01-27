https://static.news.ru/photo/5cc2a64c-4125-11ea-90e5-fa163e074e61_660.jpg

Сотрудники IT-компании «Эвотор» выяснили, что средние цены на гречневую крупу в РФ в 2019 году выросли почти на 50%.

По их данным, в декабре 2018 года гречка в среднем по стране стоила 47,9 рубля за один килограмм, а в декабре 2019 года — уже 69,7 рубля. Аналитики подсчитали, что самый большой рост на крупу наблюдается в Пермском крае — на 91%.

В некоторых регионах крупа подешевела: в Еврейской автономной области — на 12%, в Чукотском автономном округе — на 8%, — цитирует РИА Новости доклад экспертов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российские сельхозпроизводители в 2019 году оказались не готовы к увеличению посевов гречихи. Это вызвало рост цен на крупу. А падение цен в 2018 году было связано с высоким урожаем 2017 года. Тогда собрали более 1,5 млн тонн.