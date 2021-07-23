РЖД получит субсидии для увеличения поставок минтая

Правительство России направит субсидии на железнодорожные перевозки минтая с Дальнего Востока в центральные регионы страны. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Отмечается, что речь идёт о предоставлении субсидий для возмещения финансовых потерь, которые возникают при установлении льготных тарифов на перевозку данного вида продукции. Премьер-министр подчеркнул, что такой механизм позволит в дальнейшем снизить стоимость транспортировки минтая и поможет высвободить холодильные мощности в период проведения лососёвой путины.

Для того чтобы граждане смогли купить рыбу с минимальными наценками, правительство намерено обсудить вопрос доставки минтая с Минсельхозом, отраслевыми союзами и другими профильными ведомствами. По словам Мишустина, для этого необходимо «пройтись по всей цепочке — от причала до прилавка».

В этом месяце Ассоциация добытчиков минтая (АДМ) сообщила о «критической загрузке» холодильных мощностей во Владивостоке в связи с ограничением объёма поставок рыбы в Китай. В организации попросили замруководителя Россельхознадзора Константина Савенкова упростить оформление ветеринарных документов для экспорта рыбной продукции.

В феврале поставки минтая в Китай сократились из-за введения азиатской страной карантинных ограничений. В связи с этим в Росрыболовстве рассмотрели варианты смены направления перевозки данного вида продукции во внутренние регионы страны, в частности в северные и центральные части. Однако несмотря на избыток минтая, президент Ассоциации организаций продуктового сектора (АСОРПС) Михаил Синёв отмечал, что поставки рыбы в центральные регионы не вышли на должный уровень.

Ранее Россельхознадзор выявил высокий процент фальсификации консервов из сайры. Отмечалось, что из 858 новых производственных электронных документов на производство консервов из сайры признаки подделки были выявлены в 448 экземплярах.