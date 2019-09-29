https://static.news.ru/photo/ffb895b4-e31a-11e9-a8a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) заявила о возможном росте отпускной цены рыбы из-за поправок в Налоговый кодекс и повышения сбора на вылов некоторых видов.

На проведённом при участии главы Минфина РФ Антона Силуанова совещании обсуждалось изменение налогообложения в рыбопромышленной отрасли. По его результатам Минсельхозу, Минфину и ФАС было предложено рассмотреть ряд изменений в ранее согласованную концепцию. Например, коррекция размера сбора за пользование водными биоресурсами с учётом уровня накопленной инфляции с 2004 года и рентабельности вылова конкретных видов.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев привёл в пример добытчиков краба и горбуши в Дальневосточном бассейне — для них ставки могли вырасти в 2,3 раза, до 80 тысяч и 7,9 тысячи рублей за тонну соответственно.

Несомненно, такой серьёзный рост ставок сбора отразится на отпускных ценах, они возрастут почти на 6,5%. Цена мороженого минтая сейчас — 90 рублей за килограмм, в случае повышения ставок сборов она сразу вырастет до 103 рублей за килограмм. Цена мороженой горбуши в прошлом году составляла 105 рублей, в случае повышения ставок сбора сразу выросла бы до 120 рублей, — цитирует Зверева РИА Новости .

Если же учесть показатели инфляции и рентабельности, продолжил собеседник агентства, то ставки станут ещё выше, подчеркнул Зверев. ВАРПЭ направила Силуанову обращение с просьбой не менять ранее согласованную с представителями бизнеса концепцию поправок в НК.

Как писал News.ru ранее, увеличение стоимости некоторых продуктов питания на фоне хороших результатов уборочной кампании вызывает беспокойство. Об этом заявил аудитор Счётной палаты Алексей Каульбарс. Он обратил внимание на слова министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, который на «правительственном часе» в Госдуме рассказал, что несмотря на не всегда благоприятные погодные условия, сельское хозяйство демонстрирует неплохие результаты.