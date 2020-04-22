Рухани объяснил меньшие потери Ирана от обвала стоимости нефти

https://static.news.ru/photo/453c2f36-8471-11ea-86cb-fa163e074e61_660.jpg Хасан Рухани Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Обстановка на мировом рынке углеводородов в меньшей степени бьёт по Ирану, считает президент страны Хасан Рухани. По его словам, Исламская Республика впервые в своей истории перестала ориентироваться на доходы от продажи нефти.

Убытки и ущерб нашей страны волей-неволей — либо по собственному решению, либо из-за условий, созданных врагами, — будут меньше, потому что мы снизили опору на нефть, — приводит слова политика телеканал IRINN.

Он добавил, что санкции Соединённых Штатов Америки также могли нанести больший урон экономике Ирана, если бы страна рассчитывала в первую очередь на торговлю сырьём.

Ранее NEWS.ru сообщал, что цена нефти марки Brent впервые с ноября 2001 года рухнула на 17,33%. Стоимость фьючерса с поставкой в июне 2020 года составляет всего $15,98 за баррель.

Об том свидетельствуют данные торгов на 07:35 мск. В то же время нефть WTI падает на 4,75% и торгуется на отметке $11,02 за баррель.