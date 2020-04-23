Рост котировок на WTI разогнался до 30%

https://static.news.ru/photo/941f3d02-8578-11ea-81c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/Global Look Press

Нефть продолжает стремительно дорожать на торгах 23 апреля 2020 года. Североморская Brent прибавила 12%. Техасская WTI взлетела на 30%.

Июньские фьючерсы на Brent оцениваются в $22,8 за баррель. Американское сырьё стоило $17,78 за «бочку».

На открытии торгов Московской биржи курс доллара снизился по отношению к рублю на 0,83%, до отметки в 75,27 рубля.

Курс евро опустился на 0,13%, до 82 рублей, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:09 мск курсы валют продолжили снижение. Доллар упал на 1,19%, до отметки в 74,95 рубля, а евро — на 1,22%, до 81,11 рубля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что средняя стоимость барреля нефти в 2020 году составит $35, считают сотрудники Всемирного банка. В 2021-м показатель увеличится до $42.

В октябре 2019-го ведомство предсказывало котировки на уровне $58 и $59,1 за «бочку» соответственно.