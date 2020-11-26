Россияне в октябре сняли с вкладов более $1 млрд в валюте

https://static.news.ru/photo/912cf8c6-3038-11eb-bf1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: J.Koehler via www.imago-images.d/Global Look Press

Отток средств с валютных вкладов россиян ускорился в октябре 2020 года: клиенты банков забрали с них $1,16 млрд, месяцем ранее — $1,15 млрд, свидетельствуют данные Центробанка.

Такая тенденция наметилась в начале года, а рекордным по оттоку средств стал март, когда россияне сняли с вкладов $4,5 млрд. В период с января по октябрь вкладчики забрали почти $13 млрд, передаёт РИА Новости.

При этом основной отток пришёлся на системно значимые кредитные организации: $858,4 млн в октябре. Из них $246,2 млн сняли в ВТБ, $189,1 млн — в Сбербанке, $146,7 млн — в Газпромбанке и $136,4 млн в Альфа-банке.

Валюту клиенты активно перекладывают на свои текущие счета — $854 млн за октябрь, всего же счета пополнились до $24,4 млрд. В традиционных вкладах у клиентов хранится $58,9 млрд.

По мнению экспертов, сложившаяся ситуация говорит о том, что россияне не находят привлекательными те условия, которые банки могут предложить им по вкладам в валюте. В то же время, растёт интерес граждан к альтернативным инструментам сбережения средств. Тенденция сохранится и в ближайшие месяцы, считает инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

Тенденция оттока средств из депозитов в валюте, на наш взгляд, будет продолжаться, учитывая что нулевые ставки — это долгосрочный тренд, — отметил эксперт.

Как писал NEWS.ru, комитет Госдумы по финансовому рынку порекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект закона, обязывающий банки указывать сведения о минимальной гарантированной процентной ставке по вкладу в договоре, заключаемом с физлицами. Законопроект разработан, чтобы исключить случаи искажения смысла информации, доводимой до вкладчиков, и введения в заблуждение относительно реальной доходности вкладов.