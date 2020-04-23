Россияне сократят расходы на большинство товаров и услуг

https://static.news.ru/photo/84d3d008-8503-11ea-901f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне в ближайшие полгода намерены сократить расходы на большинство услуг и товаров. Таковы данные опросов, проведённых «Ромир» и BCG.

Данные о расходах людей были проанализированы в более 40 товарных категориях. Уже сейчас снижение потребительского спроса затронуло 90% всех продуктов и услуг, сообщает «Коммерсант».

Ближайшие полгода обернутся сокращением расходов для ещё 15% потребителей. Причём, люди намерены сокращать свои расходы даже в случае снятия карантина по коронавирусу.

На алкоголь снизят траты 38% респондентов, на косметику, макияж, парфюмерию — 32%, на одежду сократят расходы 21% россиян. На бытовой технике и стационарной электронике будут экономить 31% опрошенных, на мебели и интерьере — 26%.

При этом увеличить траты люди сбираются на мобильную связь, домашний интернет, коммунальные услуги, лекарства и продукты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что компании будут вынуждены сокращать расходы и увольнять сотрудников, опасаются две трети россиян. Большинство опрошенных (93,2%) уверены, что режим самоизоляции будет продлён в мае на срок от двух недель до месяца. Более 40% опрошенных среди 4362 собственников компаний, руководителей и линейных сотрудников беспокоятся, что затяжной карантин убьёт бизнес.