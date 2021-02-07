Россияне назвали желаемую сумму накоплений к пенсии

https://static.news.ru/photo/bb9792a2-eef6-11ea-989e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К моменту завершения карьеры примерно каждый пятый россиянин мечтает накопить "солидное состояние". Об этом свидетельствуют результаты исследования, которые приводит РБК.

Согласно результатам опроса, 27% участников считают , что для комфортной жизни на пенсии - путешествия, содержания жилья, качественного медицинского обслуживания, хорошего питания - им необходимо 20-50 миллионов рублей.

Ещё 22% граждан готовы обойтись 5-10 миллионами и не экономить при этом на основных потребностях. 18% респондентов для комфортной жизни на заслуженном отдыхе понадобится 10 миллионов долларов (порядка 750 миллионов рублей по нынешнему курсу), чтобы средств хватило на всё и ещё осталось следующим поколениям.

14% россиян будут рады к моменту выхода на пенсию 1 миллиону долларов, который поможет им реализовать желания, не исполненные во время работы.

При этом главным достижением успешной карьеры 23% опрошенных назвали достижение профессионального совершенства и возможность вырастить учеников. Для 17% такими показателями являются реализация задуманных проектов и возможность устроить жизнь детей и внуков до выхода на пенсию.

14% хотят достичь руководящих должностей, 7% - добиться уважения коллег.

На сегодняшний основных целей в карьере достигли, как они полагают, 10% респондентов. Надеются на положительные сдвиги - 30%. 32% признались, что топчутся на месте без каких-либо результатов, еще 19% больше не надеются на успех.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники Российской академии наук считают, что средняя пенсия в РФ должна находиться на уровне не ниже 22 тысяч рублей. Только такие значения помогут гражданам преодолеть кризис от пандемии коронавируса.