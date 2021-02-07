Пенсию в России предложили поднять до 22 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/67429320-df4a-11ea-8182-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники Российской академии наук считают, что средняя пенсия в РФ должна находиться на уровне не ниже 22 тысяч рублей. Только такие значения помогут гражданам преодолеть кризис от пандемии коронавируса.

Как сообщает «МК-Новосибирск», экономисты предлагают поднять пенсии россиян так называемым путём увеличения доходов. По такой модели пенсия должна составить минимум 22 тысячи, пособие по безработице — 20–25 тысяч, минимальная заработная плата — 20 тысяч рублей.

Средства для своей реформы учёные предлагают выделить из Фонда национального благосостояния и золотовалютных резервов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что россиян, жалующихся на низкие пенсии, осудила главный редактор RT Маргарита Симоньян. Она напомнила им про 90-е годы и заявила, что нынешние доходы на порядок больше. чем были тогда. Кроме того, она пообещала, что пенсии в России будут расти. Для этого нужно лишь время «развиваться без потрясений».