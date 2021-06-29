Количество поездок на арендованных самокатах по всей России многократно увеличилось. Об этом пишет в своём исследовании Райффайзенбанк.

Общее количество поездок в Москве увеличилось в восемь раз, тогда как по всей стране динамика показала 30-кратный рост.

Более 16 тысяч раз клиенты воспользовались системой краткосрочной аренды самокатов. Эксперты пришли к таким данным после исследования активности по кредитным картам в мае и июне 2020 и 2021 годов, отмечается в сообщении.

Также увеличение спроса на самокаты и электросамокаты привело к тому, что по сравнению с прошлогодними показателями средняя стоимость одной поездки уменьшилась до 200 рублей в Москве и до 190 рублей в регионах.

Ранее в МВД рассказали, как выросло число ДТП с самокатами. Количество дорожных происшествий с участием электросамокатов с января по май по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросло на 195%.