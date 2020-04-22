Компании будут вынуждены сокращать расходы и увольнять сотрудников, опасаются две трети россиян. Большинство опрошенных (93,2%) уверены, что режим самоизоляции будет продлён в мае на срок от двух недель до месяца. Более 40% опрошенных среди 4362 собственников компаний, руководителей и линейных сотрудников беспокоятся, что затяжной карантин убьёт бизнес. Об этом свидетельствуют данные опроса компании «Мегаплан» (документ есть в распоряжении NEWS.ru).

По сведениям Мегаплана, после введения президентом «нерабочих дней» только 13% сотрудников перестали работать. Почти 10% признались, что продолжают ездить на работу в офис и на производство. При этом 59,4% считают режим самоизоляции «необходимой или спасительной мерой для борьбы с распространением вируса», но боятся экономического кризиса.

Свыше 76% жителей России отметили, что не готовы к сокращению зарплаты. Чтобы сохранить заработок на прежнем уровне, более половины респондентов (52,3%) готовы выполнять больше задач и брать дополнительные обязанности. 15,1% опрошенных готовы увеличить количество рабочих часов.

Те, кто успел перейти на работу из дома, уже отметили, что их рабочий день стал дольше (21,5%). По нашим данным, только треть опрошенных порадовались тому, что стали экономить время на дороге до офиса и обратно. 12% опрошенных признались, что справляться с работой стало сложнее из-за возросшего количества задач, рабочих чатов и звонков, — сказал гендиректор компании «Мегаплан» Сергей Козлов.

Исследователи выяснили, что только 16,1% готовы принять сокращение зарплаты, если их работодатель введёт четырехдневную рабочую неделю или сменный график. 7,4% согласились бы на более низкий оклад, если бы их перевели на постоянную работу из дома. Пока же только 7% опрошенных убеждены, что самоизоляция закончится 1 мая, больше половины участников опроса уверены, что работать из дома придётся до конца мая (без праздников, но с сохранением заработной платы).

Сергей Булкин/NEWS.ru

Если денег нет

Кризис, сокращение зарплат, безработица, ущерб самоизоляции для бизнеса — вопросы, которые затрагивают многих, и, безусловно, мониторинг ситуации помогает оценить меры поддержки экономики, предложенные правительством.

Результаты опроса «Мегаплана», в общем, соответствуют оценкам экономических последствий без принятия специальных мер, считает доцент экономического факультета ГАУГН и ведущий научный сотрудник ЦЭМИ РАН Иван Неволин.

Согласно самым последним оценкам экономистов Ивана Грачёва и Юрия Козыря из ЦЭМИ (Центральный экономико-математический институт РАН), самоизоляция может стоить России 15-21% ВВП (сложившаяся негативная ситуация на нефтяном рынке обещает потери 3,6 — 5% ВВП). При этом текущая поддержка совершенно недостаточна для исправления ситуации, убеждены специалисты.

Банкротство предприятий и безработица — прогнозируемые последствия. Хотя оба действия — закрытие предприятий и увольнения — под мораторием, но куда деваться предприятиям, если денег нет? Иван Неволин доцент экономического факультета ГАУГН и ведущий научный сотрудник ЦЭМИ РАН доцент экономического факультета ГАУГН и ведущий научный сотрудник ЦЭМИ РАН

По мнению Неволина в список вышеуказанных опасений россиян можно добавить также усиление контроля за гражданами и непродуманные решения регуляторов.

Так, мониторинг настроений в социальных сетях, сделанный исследовательницей ЦЭМИ Марией Милковой показывает рост недовольства после новостей об ограничении передвижения в конце марта и о столпотворении в метро в середине апреля.

И, ещё раз стоит подчеркнуть, что все опасения населения полностью оправданы. Риск снижения заработной платы и безработицы увеличивается с каждым днём. Падение и без того невысокого уровня жизни заметно уже сейчас. Поддержка экономики несмотря на громкие заявления до сих пор не имеет системного характера, при этом уже существует понимание, что корона-кризис закончится ещё нескоро, и экономика будет находиться в вынужденном простое еще не один месяц, предполагает руководитель направления «Фискальная политика» экономической экспертной группы и доцентка ГАУГН Александра Суслина.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Бальзам на душу

Но при всех высказанных или невысказанных опасениях должно немного успокаивать следующее: «у соседей тоже дела плохи».

Надо очень чётко понимать, что кризис и проблемы — происходят не только в нашей стране и с нашей экономикой. Глобальный экономический кризис и глобальная рецессия — это общемировой процесс, который начал проявляться ещё с 2008 года, открыто выходить на поверхность стал в 2018 году, как минимум экономическими противоречиями и «торговой войной» США с Китаем. Игорь Строганов доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова

Текущая ситуация с короновирусом — у всех на слуху из-за того, что она очень широко освещается в прессе и поэтому, очень многие страхи и опасения граждан сфокусированы именно на нём, считает эксперт. Но, всё же, сам по себе короновирус, при всей его заразности и потенциальных последствиях заболевания, не так страшен, как назревающий слом глобализации, который происходит прямо сейчас, нарушение глобальной торговли, крах мировых цепочек поставок и, в целом, неизбежная перестройка экономики отдельных государств.

С этой точки зрения, то, что россияне боятся экономического кризиса и сокращения зарплат — вполне очевидно. Россияне научены своей историей опасаться любого изменения. Очень многим стоит задуматься о будущем тех отраслей, в которых они работали до карантина — будут ли они существовать в том же виде — после него.