Россиянам рассказали, как избежать платы за капремонт после 1 апреля

https://static.news.ru/photo/39fed21c-835f-11ea-8919-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Москвы должны помнить, что с 1 апреля по 1 июля 2020 года не начисляются взносы за капитальный ремонт. В случае неправомерного начисления данной платы, следует обратиться с заявлением в управляющую компанию либо ТСЖ.

Об этом заявила юрист компании «Яковлев и Партнёры» Дарья Баранова, сообщает «Прайм».

Нужно указать, что плата начислена незаконно в связи с указом мэра Москвы от 31 марта 2020 г. № 35-УМ и попросить перерасчёт в заявлении, — отметила эксперт.

Баранова добавила, что платежные документы без начисления оплаты по капитальному ремонту собственники должны получить в начале мая.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти ряда регионов РФ приняли решение на время режима общей самоизоляции вслед за Московским регионом отменить взносы в фонды капитального ремонта и пени за просрочку платежей по жилищно-коммунальным услугам (ЖКУ). Вместе с этим во многих областях губернаторы ввели запреты на отключение должникам воды, электричества и газа.