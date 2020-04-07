Власти ряда регионов РФ приняли решение на время режима общей самоизоляции вслед за Московским регионом отменить взносы в фонды капитального ремонта и пени за просрочку платежей по жилищно-коммунальным услугам (ЖКУ). Вместе с этим, во многих областях губернаторы ввели запреты на отключение должникам воды, электричества и газа.

К примеру, в Пензенской области гражданам дали возможность до 30 июня не волноваться о взносах на капремонт.

Постановление оно касается всех собственников в многоквартирных домах, в том числе юридических лиц и собственников, которые формируют фонд на спецсчетах, если они не приняли другое решение на общем собрании, — цитирует ТАСС слова директора регионального фонда капремонта многоквартирных домов Наталья Моисеева.

В пресс-службе правительства Ростовской области пояснили, что в рамках пакета мер социальной поддержки граждан, собственники квартир в апреле и мае получат передышку в оплате капитального ремонта.

Ранее губернатор запретил ограничивать подачу коммунальных услуг из-за долгов жильцов, а также проводить планово-предупредительный ремонт, — рассказали в пресс-службе правительства области.

В Кировской области на три месяца полностью прекратили начисление платежей в фонд капитального ремонта.

Глава Липецкой области Игорь Артамонов и поставщики электроэнергии, воды, газа решили приостановить начисление пени, а до 10 мая даже при возможных долгах не останавливать предоставление услуг.

В Пермском крае на время режима самоизоляции также отменили пени за просрочку оплаты.

В Новгородской области предусмотрели послабления для тех, кто не успеет вовремя оплатить коммунальные услуги. Таким гражданам не будут начислять пени на период самоизоляции.

Сергей Булкин/NEWS.ru

При всём при этом этом многие главы регионов запретили даже при долгах отключать дома от света, воды и газа. В той же Калининградской области власти рекомендовали управляющим компаниям и поставщикам света, воды, газа дать людям рассрочку по оплате.

Никаких пеней и штрафов за просрочку оплаты ЖКХ, взносов за капитальный ремонт, вывоз мусора в марте и апреле не будет, — написал глава региона Алиханов на своей странице в Instagram.

Но всё же самым передовым опытом может стать пакет решений кабмина Амурской области. Министерство экономического развития области представило план внеочередных мер по поддержке населения и экономики региона в условиях продолжающейся борьбы с распространением нового типа коронавируса. Среди них — снижение налога на имущество для арендодателей и адресная помощь гражданам, в том числе по оплате услуг ЖКХ.

Соображения экономистов

Необходимо изыскать средства в федеральном бюджете, чтобы не произошло сбоев в проведении плановых ремонтов и ликвидации аварий в случае заморозки оплаты по ЖКХ. Так считает лидер Партии социальной защиты Владимир Михайлов.

Здесь возможен вариант как с полной заморозкой, так и с частичным снижением оплаты по услугам. Однако практически сегодня уже прозвучало предложение от Федеральной антимонопольной службы о том, чтобы повысить тарифы на газ для предприятий и населения на 3% с июля текущего года. Владимир Михайлов лидер Партии социальной защиты лидер Партии социальной защиты

По его мнению, это станет очередным ударом по гражданам и производству в нашей стране. Ведь в сегодняшних условиях предприятия не получают прибыль, у них нет оборотов, и сокращаются доходы россиян.

В таких условиях нужна помощь государства в первую очередь из федерального бюджета, и регионы должны изыскать ресурсы, — подчеркнул Михайлов.

По мнению зампреда постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам Законодательного собрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского, то, насколько регионы будут способны максимально освободить россиян от оплаты за капремонт по московскому примеру, или от оплаты за имущество как хотят сделать в Приморье, по словам эксперта, «зависит, во-первых, от возможностей бюджета, а во-вторых — от политической воли местных властей».

При этом президент и правительство на самом деле всё пытаются свалить на ответственность регионов и не хотят вообще оказывать гражданам никакую помощь, за исключением мелких подачек. Борис Вишневский депутат Законодательного собрания Петербурга депутат Законодательного собрания Петербурга

Эксперт призывает власти сделать как на Западе: «просто снять временно с граждан нагрузку по оплате ЖКХ».

А ведь это и понятно. Первое, на чём граждане будут сейчас экономить — это плата за ЖКУ.

Разрешить нынешний кризис можно только волевым решением властей: или позволить не платить (но тогда надо компенсировать затраты поставщикам ЖКУ), или дать гражданам такие субсидии, чтобы они могли расплатиться за ЖКУ, — резюмировал Вишневский.

Зима близко

Кстати, в Госдуме накануне прозвучало предложение об освобождении россиян от коммунальных платежей на время карантинных мер из-за коронавирусной инфекции. Однако первый заместитель председателя комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов назвал это «абсолютнейшим популизмом».