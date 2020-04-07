Власти ряда регионов РФ приняли решение на время режима общей самоизоляции вслед за Московским регионом отменить взносы в фонды капитального ремонта и пени за просрочку платежей по жилищно-коммунальным услугам (ЖКУ). Вместе с этим, во многих областях губернаторы ввели запреты на отключение должникам воды, электричества и газа.
К примеру, в Пензенской области гражданам дали возможность до 30 июня не волноваться о взносах на капремонт.
Постановление оно касается всех собственников в многоквартирных домах, в том числе юридических лиц и собственников, которые формируют фонд на спецсчетах, если они не приняли другое решение на общем собрании, — цитирует ТАСС слова директора регионального фонда капремонта многоквартирных домов Наталья Моисеева.
В пресс-службе правительства Ростовской области пояснили, что в рамках пакета мер социальной поддержки граждан, собственники квартир в апреле и мае получат передышку в оплате капитального ремонта.
Ранее губернатор запретил ограничивать подачу коммунальных услуг из-за долгов жильцов, а также проводить планово-предупредительный ремонт, — рассказали в пресс-службе правительства области.
В Кировской области на три месяца полностью прекратили начисление платежей в фонд капитального ремонта.
Глава Липецкой области Игорь Артамонов и поставщики электроэнергии, воды, газа решили приостановить начисление пени, а до 10 мая даже при возможных долгах не останавливать предоставление услуг.
В Пермском крае на время режима самоизоляции также отменили пени за просрочку оплаты.
В Новгородской области предусмотрели послабления для тех, кто не успеет вовремя оплатить коммунальные услуги. Таким гражданам не будут начислять пени на период самоизоляции.
При всём при этом этом многие главы регионов запретили даже при долгах отключать дома от света, воды и газа. В той же Калининградской области власти рекомендовали управляющим компаниям и поставщикам света, воды, газа дать людям рассрочку по оплате.
Никаких пеней и штрафов за просрочку оплаты ЖКХ, взносов за капитальный ремонт, вывоз мусора в марте и апреле не будет, — написал глава региона Алиханов на своей странице в Instagram.
Но всё же самым передовым опытом может стать пакет решений кабмина Амурской области. Министерство экономического развития области представило план внеочередных мер по поддержке населения и экономики региона в условиях продолжающейся борьбы с распространением нового типа коронавируса. Среди них — снижение налога на имущество для арендодателей и адресная помощь гражданам, в том числе по оплате услуг ЖКХ.
Соображения экономистов
Необходимо изыскать средства в федеральном бюджете, чтобы не произошло сбоев в проведении плановых ремонтов и ликвидации аварий в случае заморозки оплаты по ЖКХ. Так считает лидер Партии социальной защиты Владимир Михайлов.
Здесь возможен вариант как с полной заморозкой, так и с частичным снижением оплаты по услугам. Однако практически сегодня уже прозвучало предложение от Федеральной антимонопольной службы о том, чтобы повысить тарифы на газ для предприятий и населения на 3% с июля текущего года.
По его мнению, это станет очередным ударом по гражданам и производству в нашей стране. Ведь в сегодняшних условиях предприятия не получают прибыль, у них нет оборотов, и сокращаются доходы россиян.
В таких условиях нужна помощь государства в первую очередь из федерального бюджета, и регионы должны изыскать ресурсы, — подчеркнул Михайлов.
По мнению зампреда постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам Законодательного собрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского, то, насколько регионы будут способны максимально освободить россиян от оплаты за капремонт по московскому примеру, или от оплаты за имущество как хотят сделать в Приморье, по словам эксперта, «зависит, во-первых, от возможностей бюджета, а во-вторых — от политической воли местных властей».
При этом президент и правительство на самом деле всё пытаются свалить на ответственность регионов и не хотят вообще оказывать гражданам никакую помощь, за исключением мелких подачек.
Эксперт призывает власти сделать как на Западе: «просто снять временно с граждан нагрузку по оплате ЖКХ».
А ведь это и понятно. Первое, на чём граждане будут сейчас экономить — это плата за ЖКУ.
Разрешить нынешний кризис можно только волевым решением властей: или позволить не платить (но тогда надо компенсировать затраты поставщикам ЖКУ), или дать гражданам такие субсидии, чтобы они могли расплатиться за ЖКУ, — резюмировал Вишневский.
Зима близко
Кстати, в Госдуме накануне прозвучало предложение об освобождении россиян от коммунальных платежей на время карантинных мер из-за коронавирусной инфекции. Однако первый заместитель председателя комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов назвал это «абсолютнейшим популизмом».
У нас вся система ЖКХ не находится в идеальном состоянии, и если мы сейчас изымем из неё гигантское количество средств, то мы, я боюсь, к зиме в принципе её не подготовим, — пояснил он РБК.
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