Россиянам рассказали, что выгоднее – строить или покупать дачу

https://static.news.ru/photo/605ea940-9ecb-11eb-8f26-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Купить существующий объект будет значительно дешевле при соблюдении нескольких условий. Об этом NEWS.ru рассказал заслуженный строитель России, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники Азарий Лапидус.

По его словам, строительство недвижимости с нуля может обойтись в три раза дороже, чем покупка готового дома.



В прошлом году во время пандемии один мой знакомый, очень известный человек в нашей стране, купил объект, на который, если бы он его строил, на 300% больше потратил бы денег. Вместе с землёй это было бы в три раза дороже. Азарий Лапидус заслуженный строитель России, лауреат премии правительства РФ заслуженный строитель России, лауреат премии правительства РФ

Однако, как уточнил эксперт, приобретение существующего дома целесообразно только в том случае, если покупателя устраивает планировка, а техническое состояние объекта не требует существенных вложений.

Условно, вы въезжаете, у вас трое детей, а в этом доме жила семья с двумя детьми, и предусмотрены только две детские спальни. Второй вопрос — каково техническое состояние объекта. Не получится ли, что вам для его приведения в божеский вид придётся заплатить столько, что вся ваша экономия окажется на бумаге, — рассказал специалист.

Как отметил Лапидус, готовую недвижимость нужно оценивать с точки зрения её стоимости, состояния и особенностей эксплуатационных систем.

Ранее заслуженный строитель России в беседе с NEWS.ru рассказал, какое домашнее бомбоубежище спасёт в случае ядерной войны. Бункер можно построить даже на дачном участке.